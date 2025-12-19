Le Québec frappé par la grippe

Le temps des Fêtes sera assurément très occupé dans les urgences de la province en raison de la grippe et des autres virus hivernaux qui font une avancée précoce cette année.

Les professionnels de la santé craignent une nouvelle hausse des cas d'influenza pendant le temps des Fêtes alors que les familles vont se réunir.

Le port du masque, même s’il rappelle de mauvais souvenirs, reste un excellent moyen de se protéger et de protéger les autres.

Écoutez le docteur Gilbert Boucher, urgentologue et président de l’Association des spécialistes en médecine d’urgence du Québec aborder le sujet, vendredi, à l'émission Le Québec maintenant.

Il rappelle qu’il est peu utile d’aller à l’urgence pour des symptômes liés à l’influenza.