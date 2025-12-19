 Aller au contenu
Le Québec frappé par la grippe

«On espère que les gens porteront plus le masque à Noël»

le 19 décembre 2025 16:16

Le temps des Fêtes sera assurément très occupé dans les urgences de la province à cause de la grippe et des autres virus hivernaux qui font une avancée précoce cette année. / Adobe Stock

Le temps des Fêtes sera assurément très occupé dans les urgences de la province en raison de la grippe et des autres virus hivernaux qui font une avancée précoce cette année.

Les professionnels de la santé craignent une nouvelle hausse des cas d'influenza pendant le temps des Fêtes alors que les familles vont se réunir.

Le port du masque, même s’il rappelle de mauvais souvenirs, reste un excellent moyen de se protéger et de protéger les autres.

Écoutez le docteur Gilbert Boucher, urgentologue et président de l’Association des spécialistes en médecine d’urgence du Québec aborder le sujet, vendredi, à l'émission Le Québec maintenant.

Il rappelle qu’il est peu utile d’aller à l’urgence pour des symptômes liés à l’influenza.

«On n’a pas de traitement magique, c’est de l’hydratation, de l’acétaminophène, de l’ibuprofène puis du repos. Ça prend trois, quatre, cinq, six jours avant que ça passe, mais on n’a pas de traitement pour ça, malheureusement.»

Dr Gilbert Boucher

