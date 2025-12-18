Des appareils défectueux remplacés gratuitement

Le gouvernement du Québec impose désormais de nouvelles règles pour protéger les équipements électroménagers. Désormais, une garantie, s’étalant jusqu’à 6 ans en fonction des produits, sera appliquée.

Les Québécois pourront donc retourner les électroménagers qui cessent de fonctionner après 2 ou 3 ans et recevoir un appareil neuf.

Écoutez Damien Silès, président-directeur général du Conseil québécois du commerce de détail (CQCD), revenir sur les changements qui seront apportés par cette nouvelle réglementation, jeudi, à l’émission La commission.

Il émet certaines préoccupations sur cette loi, notamment avec les sites en ligne étrangers avec lesquels il sera, selon lui, difficile de la faire appliquer.