Des appareils défectueux remplacés gratuitement

Le gouvernement du Québec impose désormais de nouvelles règles pour protéger les équipements électroménagers. Désormais, une garantie, s’étalant jusqu’à 6 ans en fonction des produits, sera appliquée.
Les Québécois pourront donc retourner les électroménagers qui cessent de fonctionner après 2 ou 3 ans et recevoir un appareil neuf.
Écoutez Damien Silès, président-directeur général du Conseil québécois du commerce de détail (CQCD), revenir sur les changements qui seront apportés par cette nouvelle réglementation, jeudi, à l’émission La commission.
Il émet certaines préoccupations sur cette loi, notamment avec les sites en ligne étrangers avec lesquels il sera, selon lui, difficile de la faire appliquer.
«Nous sommes pour cette loi. Mais, quand on regarde un peu l'application, la mise en place de telle chose, ça va être d'une complexité énorme.»