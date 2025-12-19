Entente avec les médecins de famille

Selon la présidente du Conseil du Trésor, France-Élaine Duranceau, la nouvelle entente signée avec les médecins de famille permet au gouvernement de remplir deux objectifs. Le premier étant d'établir une rémunération basée sur le nombre de patients pris en charge, et le second, de lier cette rémunération à la performance.

Elle affirme qu'il s'agit d'une entente « historique malgré tout ».

Écoutez la présidente du Conseil du Trésor, France-Élaine Duranceau, commenter l'entente conclue avec la FMOQ, vendredi, au micro de Philippe Cantin.