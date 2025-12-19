 Aller au contenu
Politique provinciale
Entente avec les médecins de famille

«Nos objectifs principaux sont atteints » -France-Élaine Duranceau

le 19 décembre 2025 15:45

Philippe Cantin
Selon la présidente du Conseil du Trésor, France-Élaine Duranceau, la nouvelle entente signée avec les médecins de famille permet au gouvernement de remplir plusieurs objectifs. / Jacques Boissinot / La Presse Canadienne

Selon la présidente du Conseil du Trésor, France-Élaine Duranceau, la nouvelle entente signée avec les médecins de famille permet au gouvernement de remplir deux objectifs. Le premier étant d'établir une rémunération basée sur le nombre de patients pris en charge, et le second, de lier cette rémunération à la performance.

Elle affirme qu'il s'agit d'une entente « historique malgré tout ».

Écoutez la présidente du Conseil du Trésor, France-Élaine Duranceau, commenter l'entente conclue avec la FMOQ, vendredi, au micro de Philippe Cantin.

«La proposition initiale, clairement, ne faisait pas consensus, puis on n'en avait pas d'entente avec les médecins. Alors, on a compris leurs préoccupations. Il y avait quand même des cibles qui étaient fixées et les médecins se disaient ne pas être toujours nécessairement en mesure d'atteindre ces cibles-là. Alors, on a révisé un peu l'approche, mais l'objectif sous jacent qui était de changer le mode de rémunération, il sera maintenant inscrit dans la loi. Ça fait 50 ans que les gouvernements qui nous ont précédés ont essayé de faire des changements, sans succès. Cet élément là, on est allé le chercher.»

France-Élaine Duranceau

