Le temps des Fêtes a cappella

Le groupe QW4RTZ propose de redécouvrir des chansons des Fêtes à leur façon: a cappella.

De grands classiques comme M’en revenant de Sainte-Hélène ou encore Dondaine la ridaine sont maintenant disponibles sur l’album Trip de Trad.

Le groupe sera en concert à travers tout le Québec au cours des prochaines années, avant de se séparer amicalement. Une décision prise d'un commun accord, notamment puisque les chanteurs souhaitent profiter de leurs familles respectives.

Écoutez les membres du groupe QW4RTZ, Louis-Alexandre Beauchemin, François Pothier, François Dubé et Philippe Courchesne, vendredi, au micro de Catherine Beauchamp et de Philippe Cantin.

Aussi dans cet extrait: