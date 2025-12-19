Discussion avec Guillaume Lespérance

La production du Bye Bye a toujours été sujette à la critique des auditeurs. Elle sera d'autant plus sévère cette année, puisqu'il s'agira de la 50e édition du rendez-vous incontournable de la télé québécoise.

Le producteur Guillaume Lespérance, qui prend les reines à la suite du départ de Simon-Olivier Fecteau, parle de ses responsabilités et de la pression qui vient avec ce rôle.

Écoutez le réalisateur du Bye Bye, Guillaume Lespérance, expliquer son rôle de producteur, vendredi, à l'émission Le Québec maintenant.