L'inflation aux États-Unis

Les chiffres de l’inflation américaine pour novembre ont été publiés jeudi matin et ils affichent une hausse de 2,7%. Il faut cependant prendre ces chiffres avec des pincettes, en raison de la paralysie gouvernementale qui a brouillé les cartes.

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés