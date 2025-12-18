 Aller au contenu
L'inflation aux États-Unis

Des chiffres à la baisse qu'il faut cependant nuancer

Le Québec maintenant

le 18 décembre 2025 18:01

Philippe Cantin
Les chiffres de l’inflation américaine pour novembre ont été publiés jeudi matin et ils affichent une hausse de 2,7%. Il faut cependant prendre ces chiffres avec des pincettes, en raison de la paralysie gouvernementale qui a brouillé les cartes.

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • Même si l’inflation est en baisse par rapport à septembre, elle est au-dessus de la cible des 2% et fait mal à bien des Américains qui se plaignent du coût de la vie;
  • Ce n’est pas avec un discours aussi hargneux et sans aucune empathie que Donald Trump va rassurer les Américains;
  • Contrairement à ce que Trump dit, tout n’est pas rose pour l’économie américaine.

