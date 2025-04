L'énergie de la foule au Centre Bell

Les Canadiens de Montréal viennent de remporter cinq matchs consécutifs, s'approchant un peu plus d'une participation aux séries éliminatoires.

Et l'énergie démontrée par l'équipe est contagieuse à tous les niveaux.

Écoutez l'entraîneur-adjoint des Canadiens Stéphane Robidas commenter les performances des siens au micro de Mario Langlois.

«C'est sûr que c'est plaisant de voir comment les gars se présentent à chaque soir, dit-il. Le dernier match, c'est peut-être pas notre meilleur match, mais le gardien de but a fait des gros arrêts pour justement aller chercher cette victoire-là. On a trouvé une façon de gagner. C'est ce qui est important pour nous en ce moment. C'est cliché, mais c'est un jour à la fois. C'est un match à la fois et chaque présence est importante et tout le monde contribue. C'est le fun de voir la progression comme ça.»

Et est-ce que Stéphane Robidas a du plaisir?

«Beaucoup de plaisir, c'est sûr. L'ambiance au Centre Bell, les partisans... Je pense que tout le monde, on le ressent. Les joueurs, mais aussi... Moi, comme entraîneur, on ressent cette énergie-là et ça nous donne beaucoup, beaucoup de jus pour continuer comme ça.»

