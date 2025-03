En dépit d'une petite baisse de régime

«Est-ce que présentement, Dobes nous a montré depuis deux mois que t'as plus de chance de gagner avec lui devant le filet qu'avec Montembeault? Oublie fatigué ou pas... Montembeault a plus de chances de gagner s'il est à 80% que Dobes à 100%. On ne peut pas changer. On ne peut pas jouer avec l'émotion de Montembeault d'ici la fin de la saison. Il reste 13 matchs. On est là à cause de Samuel Montembeault. Je vais même plus loin... Ton MVP, présentement, c'est Montembeault.»