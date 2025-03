Laurent Courtois congédié

Le CF Montréal a viré son entraîneur Laurent Courtois, lundi matin.

Si quelques observateurs ont été surpris de ce geste, ce n'est pas la cas pour l'analyste de soccer de Cogeco Media, Wandrille Lefèvre, comme il l'explique à Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

«La question, c'est plutôt: ''Qui ne l'avait pas vu venir?'' On ne va pas se mentir: c'était le loup dans la bergerie quand Marco Donadel a été annoncé comme assistant», assure Wandrille Lefèevre.

«Rappelons les faits. Marco Donadel, ancien joueur de l'Impact de Montréal et un de mes anciens coéquipiers, était dans les entretiens d'embauche pour le poste de Laurent Courtois, donc, d'une certaine manière, en compétition avec Laurent Courtois. Je sais que la version officielle, c'est de dire qu'il n'y avait rien là, qu'il est venu comme numéro deux. Je pense quand même qu'on préparait déjà l'après...

«On se disait bien que si jamais on débutait mal la saison, on était mieux d'avoir déjà à l'interne notre candidat de rechange plutôt que d'aller le chercher ailleurs. De plus, les quatre derniers matchs ont été franchement mauvais. [...] On ne crée aucune chance, on ne crée pas grand-chose, on ne marque pas. À partir de là, je pense qu'un changement s'imposait.»