Penguins 0 - Canadiens 4

Les Canadiens de Montréal ont donné une 8e défaite consécutive aux Penguins de Pittsburgh, en les battant 4-0 samedi soir au Centre Bell.
Jacob Fowler a repoussé les 31 rondelles lancées par les troupes de Sidney Crosby. Il s'agit de son premier jeu blanc en carrière.
Juraj Slafkovský (en avantage numérique), Owen Beck (avec son premier but dans la LNH) et Josh Anderson (2 buts, un en désavantage numérique et l'autre dans un filet désert) ont marqué pour les Canadiens.
Sidney Crosby devra attendre pour sa rencontre avec l'histoire: il tentera de rejoindre son mentor Mario Lemieux pour le record du nombre de points dans l'uniforme des Penguins dans moins de 24 heures, devant ses propres partisans.
C'était le dernier match du CH à Montréal en 2025, l'équipe sera sur la route (Pittsburgh, Boston, Tampa Bay, Floride, Caroline, St-Louis, Dallas) avant de revenir à Montréal le 7 janvier 2026 pour y affronter les Flames de Calgary.
Ne manquez pas le prochain match du Tricolore, dimanche soir contre ces mêmes Penguins à Pittsburgh, dès 19h (avant-match dès 18h30), partout sur les plateformes de Cogeco Média, avec Martin McGuire et Dany Dubé.
Déroulement de la rencontre
Première période
En début de match, à 17:56, Arber Xhekaj a donné de la bande à Rutger McGroarty, ce qui lui vaut une pause de 2 minutes au banc des pénalités. Les Penguins n'ont pas décoché un tir pendant leur jeu de puissance. Le Tricolore, pour sa part, a eu deux chances de marquer le premier but du match.
De retour au 5 contre 5, le jeu est très permissif, d'un côté comme de l'autre. À 13:30, chaque équipe a deux tirs au but.
Avec plus de 7 minutes à faire à la période, les Canadiens ont une longue séquence d'une quarantaine de secondes en zone offensive, la défensive des visiteurs est débordée et épuisée...
À 4:10, les Canadiens ont leur premier avantage numérique de la rencontre, grâce à la pénalité de Kevin Hayes. À 3:19, c'est le premier but du CH, lors du jeu de puissance: de l'enclave, Juraj Slafkovsky (10) trouve le fond du filet avec un tir chirurgical. C’était son 7e but en avantage numérique cette saison. Cole Caufield et Nick Suzuki obtiennent des aides sur le jeu. C'est 1-0 Montréal.
Avec 1:12 à faire au premier vingt, Owen Beck (1) décoche un tir juste en haut de la mitaine de Skinner qui s'était mis à genoux un peu rapidement pour tenter l’arrêt. C'est ainsi qu'il obtient son premier but en carrière dans la LNH. Les passes appartiennent à Brendan Gallagher et Lane Hutson. C'est 2-0 pour l'équipe locale.
En 20 minutes de jeu, les Canadiens mènent 10-9 sur le plan des tirs. Chaque équipe a eu un avantage numérique. Les visiteurs ont effectué 8 mises en échec contre 4 pour les hôtes.
Deuxième période
À 19:10, Fowler réalise son meilleur arrêt du match jusqu'à présent. Grâce à son jeu de pieds exceptionnel, il bloque le tir semi-frappé de l'enclave décoché par Connor Dewar.
Avec moins de 11 minutes à la période, Crosby se dirige vers les vestiaires pour des points de soutures...
Bel arrêt de Fowler sur un retour de lancer: il bloque la rondelle de Rutger McGroarty, à 9:13.
Le CH sera en désavantage numérique, car Nick Suzuki est coupable d'avoir retardé la partie, ayant lancé la rondelle par-dessus la baie vitrée, à 8:42. Crosby est de retour dans le match.
En 4 contre 5, l'équipe locale ajoute un but. Josh Anderson (7) s'échappe seul devant Skinner et le bat avec un tir surprise. Oliver Kapanen a une passe sur le jeu. C'est 3-0 CH.
Après 40 minutes d'action au Centre Bell, les Canadiens mènent 16-13 au chapitre des tirs, ayant lancé 6 rondelles sur Skinner lors de la période médiane. Les Penguins ont tiré à 4 reprises sur Fowler en 2e période.
C'est confirmé par le Canadien: Jake Evans est blessé au bas du corps et ne reviendra pas dans le match ce soir.
Troisième période
À 11:31, Lane Hutson prend le chemin du banc des pénalités, pour un double-échec sur Tommy Novak. Les Penguins ont réussi quelques tirs au but, mais le blanchissage de Fowler tient toujours.
Avec 7 minutes à faire au match, c'est 25-20 les tirs au but en faveur des visiteurs.
À 6:42, les Penguins retirent leur gardien pour du jeu à 6 contre 5. Dobson et Matheson ont tenté des tirs dans le filet désert.
Veleno a bloqué un tir et cela lui a fait mal, mais il ne semble pas blessé...
Après plusieurs tentatives ratées, les Canadiens marquent enfin dans le but désert: Josh Anderson lance la rondelle de sa propre ligne bleue, obtenant ainsi son 10e but de la saison, à 2:58. C'est 4-0 Montréal.
Le match est terminé. Après 60 minutes de jeu, c'est 31-21 les tirs au but pour les visiteurs. Fowler a été un mur devant son filet, bloquant les 17 tirs des Penguins en 3e période. Les Canadiens ont décoché 6 rondelles sur Skinner au 3e vingt.