Penguins 0 - Canadiens 4

Les Canadiens de Montréal ont donné une 8e défaite consécutive aux Penguins de Pittsburgh, en les battant 4-0 samedi soir au Centre Bell.

Jacob Fowler a repoussé les 31 rondelles lancées par les troupes de Sidney Crosby. Il s'agit de son premier jeu blanc en carrière.

Juraj Slafkovský (en avantage numérique), Owen Beck (avec son premier but dans la LNH) et Josh Anderson (2 buts, un en désavantage numérique et l'autre dans un filet désert) ont marqué pour les Canadiens.

Sidney Crosby devra attendre pour sa rencontre avec l'histoire: il tentera de rejoindre son mentor Mario Lemieux pour le record du nombre de points dans l'uniforme des Penguins dans moins de 24 heures, devant ses propres partisans.

C'était le dernier match du CH à Montréal en 2025, l'équipe sera sur la route (Pittsburgh, Boston, Tampa Bay, Floride, Caroline, St-Louis, Dallas) avant de revenir à Montréal le 7 janvier 2026 pour y affronter les Flames de Calgary.

