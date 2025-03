L'entraîneur du CF Montréal congédié

Le CF Montréal a congédié son entraîneur Laurent Courtois, lundi, après seulement cinq matchs cette saison.

Courtois a été remplacé par Marco Donadel, son adjoint, qui voulait déjà le poste d'entraîneur-chef lorsque Courtois a été embauché.

Écoutez Jeremy Filosa résumer le point de presse du président de l'équipe Gabriel Gervais au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

Gabriel Gervais: «On voyait une équipe en manque de cohésion, des joueurs frustrés, un manque de combativité à certains moments.»

Jeremy Filosa: «Le 30 décembre (embauche de Marco Donadel), on a tous trouvé ça un peu particulier. On s'est dit: ''C'est un gars qui voulait cette job-là, et là, on l'amène pour seconder Laurent Courtois? Est-ce que ça veut dire qu'il y avait une épée de Damoclès au-dessus de la tête de Laurent Courtois? Et là, on nous apprend aujourd'hui que dès la première défaite, on réfléchissait déjà à la possibilité de remplacer Courtois.»

Garbriel Gervais: «On lui a donné des munitions pour réussir, et là, on ne voit pas les résultats. [...] On s'attend à plus.»

Jeremy Filosa: «Marco Donadel est pris avec les assistants choisis par Courtois...»