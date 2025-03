Une discussion d'une vingtaine de minutes

Sans trop de surprise, Carey Price est venu saluer ses anciens coéquipiers des Canadiens à Vancouver.

Avec beaucoup de surprise, Dany Dubé a discuté une vingtaine de minutes avec l'ancien gardien du Tricolore.

Écoutez Dany Dubé commenter cette rencontre à bâtons rompus entre l'analyste et l'ancien gardien qui lui a fait plaisir.

«On a passé 20 minutes ensemble. On a parlé de la pluie et du beau temps. C'était la première fois dans toute ma carrière de diffusion des maths que je passais plus de trois minutes avec Carey», a noté Dubé.

«Je lui ai dit: 'Tu sais, nous, Martin (McGuire) et moi, on garde quand même une certaine distance avec les joueurs pour notre objectivité'. Et il a dit, oui, puis je pense qu'on l'a toujours apprécié. Je lui dis: 'Là, je prends la peine de te dire que ça a été un privilège de couvrir tous tes matchs, tant aux Olympiques, à l'international, tout ça... Et puis qu'on a été chanceux de t'avoir à Montréal. Pour Martin et moi, ça a été un privilège de pouvoir suivre ta carrière d'aussi près.' Je n'avais jamais eu l'occasion de lui dire ça. On n'a pas accès aux joueurs tant que ça. Ça a été un moment pour moi privilégié de lui transmettre ça. Puis, je l'ai senti quand même un peu surpris du commentaire, mais en même temps touché.»

Les autres sujets discutés

La lecture de Price du travail de Dobes

Le Canadien est-il meilleur avec ou sans Patrik Laine?

«Le Canadien est meilleur avec lui à cinq contre quatre, mais il est meilleur sans lui à cinq contre cinq.»