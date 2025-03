Une oeuvre théâtrale sur la politique

«Moi, j'ai baigné et je baigne encore dans les milieux militants, mais la plupart des gens autour de nous se demandent quoi faire pour bien faire, se demandent comment ramener le monde vers un avenir plus humain, un avenir plus respectueux de ce qui est beau: l'environnement, la nature, les liens humains, etc. Mais on ne sait pas par où passer et on sait pas quoi faire. C'est tout. Le questionnement du show est autour de ça. Puis on se pose la question ensemble.»