Avant sa carrière d'artiste

Le chanteur Jonathan Roy a désormais une carrière musicale qui s'échelonne sur une quinzaine d'années.

Celui qui est âgé de 35 ans a aussi été gardien de but, comme son père Patrick, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, dans la première décennie des années 2000.

Écoutez Jonathan Roy parler d'une foule de sujets avec l'animateur Nmario Langlois, Stéphane Waite et Pierre Gervais pour l'édition hebdomadaire de Ça sent la coupe.

Les sujets discutés

Ses souvenirs de la coupe Stanley de l'Avalanche du Colorado avec son père Patrick Roy et Raymond Bourque

«En 2001, c'était complètement fou comme ambiance. On a tellement eu du plaisir. Et quand Joe (Sakic) a donné la coupe à Ray, j'étais sur la glace. La plupart de mes souvenirs sont à l'aréna avec mon père, puis d'aller sur la patinoire avec les boys. Forsberg qui me montre comment jouer dans les coins. Joe Sakic me montre comment shooter la puck du top circle. J'avais. Puis, j'ai réalisé avec le temps que je n'ai jamais vraiment demandé à mon père de l'aide comme gardien de but. Peut-être que j'aurais dû lui demander quelques conseils, parce que ça a été plus tough.

Le moment ou il a été repêché pour jouer dans la LHJMQ

«Quand j'ai été repêché (par les Tigres de Victoriaville), j'ai mis la calotte et le gilet, j'étais tellement fier... Moi, je pensais que je m'en allais dans la Ligue nationale.»

L'échange de Patrik Roy au Colorado

«C'est flou. Je pense que j'avais cinq ou six ans. Je me rappelle la première maison, puis je me rappelle un petit peu ma première journée à l'école, mais je sais que c'était complètement fou à Montréal. L'histoire de Patrick Roy avec Mario Tremblay. Je sais que c'était immense comme histoire, mais moi je n'ai rien vu aller.»

«Vous, vous l'avez vécu d'une autre façon. Moi, je ne l'ai pas vraiment vécu. Moi, j'étais dans un avion le lendemain et j'étais au Colorado.»

Ses souvenirs de la coupe des Canadiens de 1993

«Je me rappelle d'avoir sauté dans la piscine avec ma grand-mère. Je ne sais même pas contre qui on jouait, mais je me rappelle juste d'être heureux que mon père ait gagné la Coupe Stanley. Il me semble que c'est cette année-là qui avait dit: 'I'm going to Disneyland. 'Ça, j'étais bien content. Ça, je m'en rappelle. On est allés à Disneyland, puis on a pas fait une file..»

Les autres sujets