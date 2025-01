Comment ralentir l'apparition des cheveux blancs?

«Le stress oxydatif, ça induit l'apoptose ou la mort des mélanocytes et donc ça peut causer des cheveux gris de façon plus prématurée. Et on peut avoir un certain potentiel de prévenir et de renverser le stress oxydatif. En général, c'est causé par les facteurs environnementaux, la cigarette, notre exposition à la lumière ultraviolette.»