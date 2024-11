Donald Trump retourne à la Maison-Blanche

«Ce que je retiens, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer les chambres d'écho dans lesquelles on vit. Parce que les gens parlaient beaucoup plus de Trump qu'on le pensait [...] Et je retiens aussi que les États-Unis envoient peut-être un message au reste du monde en ce moment vers où ils veulent aller pour les prochaines années en élisant M. Trump, une fois de plus, et par une forte majorité aussi au Sénat et à la Chambre des représentants.»