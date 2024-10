Dans la société québécoise

«En Occident, en ce moment et de manière générale, le religieux prend plus de place. On n'a pas touché aux prières en public qui bloquent des rues, que ça ait lieu à Montréal ou partout en Europe. On n'a pas parlé non plus de Donald Trump et de son équipe en train de prier en pleine campagne présidentielle. On peut parler de Pierre Poilievre. Le religieux prend définitivement plus de place dans notre espace public qu'il y a 15 ou 20 ans. Pour moi, c'est une évidence.»