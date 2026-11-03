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Relations Québec-Ottawa

PSPP-Carney: «On n'est pas dans les enjeux brûlants»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 3 novembre 2026 07:19

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Mathieu Boivin
Mathieu Boivin
PSPP-Carney: «On n'est pas dans les enjeux brûlants»
Dans les coulisses de l'Assemblée nationale avec Mathieu Boivin / Cogeco Média

La relation tumultueuse entre Paul St-Pierre Plamondon et Mark Carney se poursuit, alors que le premier ministre québécois exige que son homologue canadien et lui se rencontrent exclusivement dans la capitale nationale.

Après l'épisode du Sommet Canada-Union européenne, le chef du Parti québécois en rajoute, cette fois en invoquant la Loi sur la capitale nationale pour forcer la main du premier ministre canadien à tenir une rencontre à Québec.

Cette loi prévoit que les rencontres entre dignitaires doivent se tenir prioritairement dans la capitale.

Écoutez le chroniqueur politique Mathieu Boivin en discuter, mardi matin, au micro de Patrick Lagacé.

«Toujours est-il que oui, c'est ça exactement le problème du jour. Pendant que les États-Unis se déchirent pour les midterms, qu'on se demande si la guerre va reprendre au Moyen-Orient. Nous, on se demande si Monsieur Carney et Monsieur Plamondon vont se rencontrer à Québec.»

Mathieu Boivin

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