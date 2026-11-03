Relations Québec-Ottawa

La relation tumultueuse entre Paul St-Pierre Plamondon et Mark Carney se poursuit, alors que le premier ministre québécois exige que son homologue canadien et lui se rencontrent exclusivement dans la capitale nationale.

Après l'épisode du Sommet Canada-Union européenne, le chef du Parti québécois en rajoute, cette fois en invoquant la Loi sur la capitale nationale pour forcer la main du premier ministre canadien à tenir une rencontre à Québec.

Cette loi prévoit que les rencontres entre dignitaires doivent se tenir prioritairement dans la capitale.

Écoutez le chroniqueur politique Mathieu Boivin en discuter, mardi matin, au micro de Patrick Lagacé.