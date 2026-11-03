Élections américaines

Alors que les Américains votent pour les élections de mi-mandat, les envoyés spéciaux de Cogeco Média prennent le pouls de l'électorat.

Depuis Portland, au Maine, Carl Marchand constate que la guerre des tarifs douaniers avec le Canada demeure largement méconnue des électeurs locaux.

Au Texas, Philippe Bonneville est allé à la rencontre d'expatriés québécois à Austin.

Écoutez les journalistes de Cogeco Média, Carl Marchand au Maine et Philippe Bonneville au Texas, mardi à Lagacé le matin.