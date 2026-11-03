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Élections américaines

«La course au Sénat la plus coûteuse de l'histoire américaine se déroule ici»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 3 novembre 2026 08:24

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Philippe Bonneville
Philippe Bonneville

et autres

«La course au Sénat la plus coûteuse de l'histoire américaine se déroule ici»
Carl Marchand / Cogeco Média

Alors que les Américains votent pour les élections de mi-mandat, les envoyés spéciaux de Cogeco Média prennent le pouls de l'électorat.

Depuis Portland, au Maine, Carl Marchand constate que la guerre des tarifs douaniers avec le Canada demeure largement méconnue des électeurs locaux. 

Au Texas, Philippe Bonneville est allé à la rencontre d'expatriés québécois à Austin. 

Écoutez les journalistes de Cogeco Média, Carl Marchand au Maine et Philippe Bonneville au Texas, mardi à Lagacé le matin

«Il y a plus d'un demi-milliard juste pour le Texas, un demi-milliard de dollars américains qui ont été dépensés pour ces élections de mi-mandat [...]. C'est d'ailleurs la course au Sénat la plus coûteuse de l'histoire américaine qui se déroule ici.» 

Philippe Bonneville
Cogeco Média

Source: Cogeco Média

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