Chez Mag lance une flèche à Salvatoré

Pour marquer la fin de sa saison, la célèbre cantine Chez Mag, institution de l'île d'Orléans a lancé une pointe amicale à la famille Abbatiello: «Une année de plus sans avoir vendu».

Propriétaires de la chaîne Pizza Salvatoré et de plusieurs autres bannières, les restaurateurs n'ont pas tardé à répliquer en proposant une collaboration pour 2027 avec une image générée par intelligence artificielle.

Est-ce que cette joute numérique relève du pur génie marketing?

Écoutez la chronique réseaux sociaux de Frédéric Labelle, mardi à Lagacé le matin.