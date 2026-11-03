Bourse américaine et «midterms»

Alors que les Américains votent lors des élections de mi-mandat, une statistique retient l’attention: depuis 1950, Wall Street a grimpé à chaque fois l'année suivant ce scrutin, soit 19 fois sur 19.

Le gestionnaire de patrimoine Pierre-Benoit Gauthier invite toutefois à la prudence face à ces données historiques.

Selon lui, les marchés boursiers réagissent bien davantage aux profits des entreprises, aux taux d'intérêt, à l'essor de l'intelligence artificielle et au cours du pétrole qu'aux résultats électoraux.

Quant aux tarifs douaniers touchant le Canada, l'issue du vote au Congrès ne changera pas grand-chose.

Écoutez la chronique financière de Pierre-Benoit Gauthier, mardi à Lagacé le matin.