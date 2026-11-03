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Bourse américaine et «midterms»

«On surestime à quel point les élections ont un impact sur les marchés»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 3 novembre 2026 07:27

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«On surestime à quel point les élections ont un impact sur les marchés»
Pierre-Benoit Gauthier / Cogeco Média

Alors que les Américains votent lors des élections de mi-mandat, une statistique retient l’attention: depuis 1950, Wall Street a grimpé à chaque fois l'année suivant ce scrutin, soit 19 fois sur 19.

Le gestionnaire de patrimoine Pierre-Benoit Gauthier invite toutefois à la prudence face à ces données historiques.

Selon lui, les marchés boursiers réagissent bien davantage aux profits des entreprises, aux taux d'intérêt, à l'essor de l'intelligence artificielle et au cours du pétrole qu'aux résultats électoraux.

Quant aux tarifs douaniers touchant le Canada, l'issue du vote au Congrès ne changera pas grand-chose. 

Écoutez la chronique financière de Pierre-Benoit Gauthier, mardi à Lagacé le matin

«D'avoir un Congrès divisé, ça peut faire qu'on a un plus grand statu quo dans les marchés boursiers puis qu'on peut continuer sans avoir constamment à se stresser sur la prochaine déclaration.» 

Pierre-Benoit Gauthier

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