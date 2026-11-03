L'ancien premier ministre Stephen Harper publie ses mémoires politiques, dans lesquels il revient sur les moments importants de son passage à la tête du gouvernement canadien.

Il révèle notamment avoir offert en 2012 le poste de ministre des Finances au sein de son gouvernement au premier ministre actuel Mark Carney, en plus de relater ses face-à-face tendus avec Vladimir Poutine, au sommet de Brisbane, au sujet de la Syrie et de l'Ukraine.

Écoutez le chroniqueur Dimitri Soudas à ce sujet, mardi matin, au micro de Patrick Lagacé.