Impasse administrative

Avez-vous déjà été victime d'une erreur dans votre dossier de crédit? Cette situation peut rapidement tourner au cauchemar pour les utilisateurs, comme le révèle un dossier publié par Protégez-vous.

Selon cette enquête, corriger une telle inexactitude relève souvent du parcours du combattant: seulement 4 personnes sur 10 ayant entrepris des démarches parviennent à rétablir leur situation.

Écoutez le journaliste Jean-Claude Lavallée de Protégez-vous aborder le sujet, mardi, à Lagacé le matin.

Le journaliste présente également les types d'erreurs les plus fréquentes et les actions à entreprendre si vous faites face à une telle situation.