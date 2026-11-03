Sur Snapchat

Snapchat déploie un tout nouveau cours de 45 minutes destiné aux adolescents afin de renforcer leur sécurité numérique sur les réseaux sociaux.

Inspirée du format des cours de conduite, cette initiative aborde des enjeux tels que l’intimidation, la sextorsion et la gestion rigoureuse des paramètres de confidentialité.

Le programme arrive au moment où l’entreprise fait face à une poursuite judiciaire en Californie portant sur la dépendance des jeunes aux écrans.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle aborder le sujet, mardi matin, à Lagacé le matin.