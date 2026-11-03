Relations Québec-Ottawa

Nouvel épisode dans le bras de fer entre Québec et Ottawa: Paul St-Pierre Plamondon refuse catégoriquement de rencontrer Mark Carney ailleurs que dans la capitale québécoise.

Invoquant la Loi sur la capitale nationale, le premier ministre du Québec a signifié à son homologue canadien que toute discussion formelle devra impérativement se tenir à Québec.

Écoutez Patrick Lagacé faire le point mardi dans son tour d'horizon.