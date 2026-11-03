Relations Québec-Ottawa

Nouvel épisode dans le bras de fer entre Québec et Ottawa: Paul St-Pierre Plamondon refuse catégoriquement de rencontrer Mark Carney ailleurs que dans la capitale québécoise.
Invoquant la Loi sur la capitale nationale, le premier ministre du Québec a signifié à son homologue canadien que toute discussion formelle devra impérativement se tenir à Québec.
Écoutez Patrick Lagacé faire le point mardi dans son tour d'horizon.
«Ça commence à ressembler à vouloir créer une crise de toute pièce pour montrer que le Canada, ça ne marche pas. Le citoyen ordinaire, il veut que ça fonctionne et aimerait que les premiers minstres se rencontrent. »
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