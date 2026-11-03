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Relations Québec-Ottawa

PSPP-Carney: «Ça commence à ressembler à une crise de toute pièce»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 3 novembre 2026 06:26

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
PSPP-Carney: «Ça commence à ressembler à une crise de toute pièce»
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

Nouvel épisode dans le bras de fer entre Québec et Ottawa: Paul St-Pierre Plamondon refuse catégoriquement de rencontrer Mark Carney ailleurs que dans la capitale québécoise.

Invoquant la Loi sur la capitale nationale, le premier ministre du Québec a signifié à son homologue canadien que toute discussion formelle devra impérativement se tenir à Québec. 

Écoutez Patrick Lagacé faire le point mardi dans son tour d'horizon.

«Ça commence à ressembler à vouloir créer une crise de toute pièce pour montrer que le Canada, ça ne marche pas. Le citoyen ordinaire, il veut que ça fonctionne et aimerait que les premiers minstres se rencontrent. »

Patrick Lagacé

Autres sujets abordés:

  • Les bureaux de vote s'ouvrent à travers les États-Unis: des surprises en vue?;
  • Le SPVM congédie 7 policiers dans la foulée des allégations d'agissements racistes;
  • PSPP-Carney: le premier ministre du Québec exige une rencontre dans la capitale nationale;
  • Près de 5000 personnes en garde à vue en France;
  • Déficit d'électricité historique chez Hydro-Québec, une première depuis 2014;

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