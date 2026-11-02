Joe Bocan et Marie-Denise Pelletier présentent la nouvelle mouture de leur spectacle commun Pour une autre histoire d'un soir, aux côtés de Marie Carmen.

Après avoir présenté plus de 120 représentations de la première version, le trio récidive avec une formule bonifiée comprenant des numéros de groupe et un hommage à Germain Gauthier, sans oublier leurs grands succès.

Les deux chanteuses témoignent de l'immense complicité qui les unit, de la ferveur intergénérationnelle du public et de la fébrilité qui demeure intacte avant de monter sur scène.

Écoutez les chanteuses Joe Bocan et Marie-Denise Pelletier, lundi au micro de Patrick Lagacé.