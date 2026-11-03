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Le mercure frôlera les 21 degrés

Chaleur anormale en novembre: à quoi s'attendre au Québec?

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 3 novembre 2026 08:40

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Chaleur anormale en novembre: à quoi s'attendre au Québec?
Patrick Lagacé / Nathan Denette/La Presse Canadienne

Alors que le Québec enregistre des températures exceptionnelles atteignant jusqu’à 21 degrés, le mois de novembre s'annonce globalement au-dessus des normales de saison.

Nicolas Lessard explique que cette poussée de chaleur provient d’une crête atmosphérique qui fait remonter l'air chaud et humide du sud des États-Unis. 

Si le phénomène El Niño pourrait présager un hiver particulièrement doux, les amateurs de sports d'hiver devront patienter: aucun tapis blanc hâtif n'est prévu à court terme dans le sud de la province.

Écoutez Nicolas Lessard, météorologue à MétéoMédia, expliquer le tout, mardi à Lagacé le matin.

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