Congédiements de 7 policiers

Le chef du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Fady Dagher, a annoncé, lundi en conférence de presse, le congédiement de sept agents impliqués dans des allégations de racisme, de discrimination et de mauvaise gestion de preuves, notamment au sein des postes de quartier 39 et 21.

Parmi les faits reprochés figurent la coupe de mèches de cheveux de citoyens noirs et la suppression délibérée d'éléments de preuve dans un dossier de violence conjugale.

Une histoire impliquant un policier qui aurait uriné sur une personne en situation d'itinérance fait également partie de cette vague de congédiements.

Les résultats de l'enquête interne devraient être dévoilés au cours des prochaines semaines.

Écoutez le chef du SPVM, Fady Dagher, faire le point sur ces congédiements, mardi matin, au micro de Patrick Lagacé.