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Heure d'été à l'année pour contrer la sédentarité?

Changement d'heure: «Des conséquences importantes sur la santé publique»

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Entendu dans

La commission

le 2 novembre 2026 13:42

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Changement d'heure: «Des conséquences importantes sur la santé publique»
L’heure d’été favoriserait l’activité physique chez les jeunes et réduirait la sédentarité et l’obésité. / LA PRESSE CANADIENNE/Jonathan Hayward

Alors que le consensus scientifique favorise généralement le maintien de l'heure normale (l'heure d'hiver) à l'année, Christian Duval, professeur de neurosciences à l'Université du Québec à Montréal (UQAM), soutient une approche inverse. 

Conserver l'heure d'été permettrait d'offrir une heure d'ensoleillement de plus en fin de journée, un gain essentiel pour inciter les jeunes et les familles à bouger après les classes et le travail, évitant ainsi d'aggraver la crise de sédentarité et l'obésité chez les enfants.

Écoutez le professeur de neurosciences à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), Christian Duval, à ce sujet, lundi, lors de l’émission La commission.

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