Heure d'été à l'année pour contrer la sédentarité?

Alors que le consensus scientifique favorise généralement le maintien de l'heure normale (l'heure d'hiver) à l'année, Christian Duval, professeur de neurosciences à l'Université du Québec à Montréal (UQAM), soutient une approche inverse.

Conserver l'heure d'été permettrait d'offrir une heure d'ensoleillement de plus en fin de journée, un gain essentiel pour inciter les jeunes et les familles à bouger après les classes et le travail, évitant ainsi d'aggraver la crise de sédentarité et l'obésité chez les enfants.

Écoutez le professeur de neurosciences à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), Christian Duval, à ce sujet, lundi, lors de l’émission La commission.