À la veille des élections de mi-mandat américaines, la tension est palpable à Washington alors que le camp républicain craint de perdre la Chambre des représentants face aux démocrates et que la lutte s'annonce particulièrement serrée au Sénat.

L'entourage du président affiche une grande nervosité devant l'issue incertaine du vote. Certains conseillers suggéreraient même de déclarer l'état d'urgence ou de déployer la Garde nationale dans les bureaux de scrutin.

Écoutez la correspondante à la Maison-Blanche à Washington, Sonia Dridi, à ce sujet, lundi, lors de l’émission La commission.