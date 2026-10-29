Montréal est l'hôte du 21ᵉ Sommet UE-Canada, qui réunit de hauts dirigeants du 29 au 30 octobre, afin d'ouvrir de nouveaux marchés économiques alors que la relation avec les États-Unis demeure tendue.

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert faire le point jeudi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.

Elle discute notamment du retour, au sein des discussions, de l'idée de faire du Canada le premier membre associé de l'Union européenne.