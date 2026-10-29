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Sommet UE-Canada

Le Canada comme 1er membre associé de l'U-E?: «À mon avis ce n'est pas le temps»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 29 octobre 2026 17:30

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Michèle Boisvert
Michèle Boisvert
Le Canada comme 1er membre associé de l'U-E?: «À mon avis ce n'est pas le temps»
Montréal est l'hôte du 21ᵉ Sommet UE-Canada, qui réunit de hauts dirigeants du 29 au 30 octobre, afin d'ouvrir de nouveaux marchés économiques alors que la relation avec les États-Unis demeure tendue. / Christopher Katsarov / La Presse canadienne

Montréal est l'hôte du 21ᵉ Sommet UE-Canada, qui réunit de hauts dirigeants du 29 au 30 octobre, afin d'ouvrir de nouveaux marchés économiques alors que la relation avec les États-Unis demeure tendue.

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert faire le point jeudi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.

Elle discute notamment du retour, au sein des discussions, de l'idée de faire du Canada le premier membre associé de l'Union européenne.

«Il faut augmenter les relations commerciales, scientifiques, au niveau de la recherche pour diversifier de part et d'autre celles qu'on a avec les États-Unis. C'est ça le grand but. Qu'on donne un titre membre associé, pas membre associé, à mon avis, ce n'est pas le temps. Puis ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est le début d'un long processus.»

Michèle Boisvert

Autre sujet abordé

  • Impact de la hausse du taux directeur sur l'immobilier

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