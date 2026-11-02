Règle pour les fonctionnaires du Parti québécois

Le gouvernement du Parti québécois obligera ses fonctionnaires à travailler au bureau trois jours par semaine. Le gouvernement péquiste suit donc les traces du gouvernement caquiste sur ce point précis.

Écoutez Alain Therrien, ministre responsable de l’Administration gouvernementale et président du Conseil du trésor, faire le point, lundi, au micro de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.