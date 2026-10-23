Modèle de Kampus Média

L'intelligence artificielle pourrait contribuer à revitaliser le secteur du livre audio, notamment en réduisant considérablement les coûts de production, alors que ce secteur ne bénéficie plus de subventions fédérales.

C'est du moins l'avis de Sarto Blouin, président de Kampus Média, qui tente de se servir de l'IA pour relancer cette industrie, tout en essayant d'adopter une approche éthique, qui préserve les emplois des narrateurs.

Écoutez Sarto Blouin faire le point vendredi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.