Chronique réseaux sociaux

Parti du Chili en 1998 avec l’ambition d'accomplir un tour du monde sans jamais emprunter de moyen de transport motorisé, Karl Bushby a bouclé une aventure colossale de plus de 50 000 kilomètres.

Écoutez le chroniqueur Frédéric Labelle faire le point sur cet exploit, lundi, au micro de l'animateur Patrick Lagacé.

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