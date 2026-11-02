Jeune de 18 ans happé mortellement

La mort tragique du cycliste de 18 ans Isaac Larivée, fauché par un fuyard qui roulait à 140 km/h pour échapper aux policiers sur le boulevard Henri-Bourassa, aurait-elle pu être évitée?

Le chroniqueur Luc Ferrandez, qui connaît bien le secteur, s'interroge sur la sécurité et la configuration de cette piste cyclable contestée, tout en soulevant les risques inhérents aux poursuites policières à haute vitesse en milieu urbain.

Écoutez le chroniqueur Luc Ferrandez commenter ce drame, lundi, à Lagacé le matin.