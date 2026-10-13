En comparaison avec les pays européens

Un rapport publié par le Commissaire à la langue française révèle que les Québécois écoutent moins de musique dans leur langue nationale que la population de plusieurs pays européens.

Selon cette étude intitulée L'exception québécoise: étude sur la consommation musicale au Québec, au Canada et dans 24 pays européens, la musique en français ne représente que 12% de l'écoute au Québec, comparativement à 34% pour la musique en finnois en Finlande par exemple.

Benoît Dubreuil souligne l'importance de la socialisation musicale dès l'enfance et l'adolescence pour forger les habitudes d'écoute à long terme.

Écoutez le Commissaire à la langue française, Benoît Dubreuil, faire le point mardi à La commission.