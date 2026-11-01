Évoquée par Paul St-Pierre Plamondon

La doctrine Gérin-Lajoie a refait surface dans l'actualité politique, notamment après avoir été évoquée par le premier ministre du Québec, Paul St-Pierre Plamondon, dans le contexte du sommet Canada-Union européenne.

Mais quelle est donc cette doctrine formulée en 1965 par Paul Gérin-Lajoie, ministre de l'Éducation du gouvernement de Jean Lesage, mais jamais officiellement reconnue par Ottawa ?

Écoutez l'avocat et chroniqueur Frédéric Bérard faire le point dimanche, au micro de l'animateur Denis Lévesque.