Chronique américaine

Face au mécontentement populaire suscité par la hausse du coût de la vie et à leurs difficultés pour y répondre, les républicains ont opéré un important changement de stratégie à l'approche des élections de mi-mandat aux États-Unis.

Écoutez le spécialiste de la politique américaine Guillaume Lavoie discuter de la manière dont le parti tente de modifier la question de l'urne samedi matin au micro de l'animateur Denis Lévesque.

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