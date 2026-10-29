Un nouveau rebondissement est survenu dans l'histoire des bulletins de vote en Alaska, à l'occasion des élections de mi-mandat, où deux Dan Sullivan figurent.

Écoutez à ce sujet l'analyste de politique américaine Valérie Beaudoin, en compagnie de Gino Chouinard.

Selon des révélations du New York Times, la candidate démocrate au sénat aurait implicitement tenté de trouver un candidat indépendant portant le nom de Dan Sullivan, soit le même que celui du sénateur républicain sortant.

L'affaire, pas illégale, soulève néanmoins des questions d’éthique électorale.

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