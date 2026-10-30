À l’occasion des élections de mi-mandat américaines du 3 novembre prochain, le 98.5 produira l'émission spéciale Le choix des Américains, qui sera animée par Valérie Beaudoin et Philippe Cantin et diffusée sur l'ensemble du réseau parlé Cogeco Média.

Présentée en direct après la fin du match des Canadiens de Montréal, vers 22h00, cette couverture unique permettra d'analyser en temps réel les résultats d'un scrutin aux retombées majeures.

Un scrutin crucial aux enjeux politiques et économiques d'envergure

Véritable test politique à mi-parcours de la présidence américaine, les élections de mi-mandat détermineront non seulement la capacité du gouvernement américain à faire adopter ses réformes législatives, mais auront également des répercussions directes sur les politiques commerciales, l'économie nord-américaine et les relations transfrontalières avec le Canada et le Québec.

Une équipe d'experts en studio et un déploiement sur le terrain

Pour décortiquer les tendances et livrer une analyse rigoureuse, Valérie Beaudoin et Philippe Cantin seront entourés d'une équipe solide de collaborateurs: Frédérick Gagnon, analyste politique, apportera son expertise sur la géographie électorale et les dynamiques à Washington, Caroline Bertrand sera aux commandes du suivi en direct du dévoilement des résultats électoraux et Alice Morel-Michaud assurera la couverture des réactions et des tendances en direct sur les réseaux sociaux.

L'équipe en studio s'appuiera également sur la présence de journalistes déployés sur le terrain ainsi que sur d’autres invités de marque pour prendre le pouls des États clés.

Pour suivre l'évolution des résultats et comprendre l'impact des élections de mi-mandat aux États-Unis, rendez-vous sur l'appli Cogeco Média ou sur l'une de nos stations parlées, le 3 novembre.