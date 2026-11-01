 Aller au contenu
Cinquième victoire de suite pour les Canadiens

Esprit d'équipe du tricolore: «Ils ont bâti quelque chose d'important»

par 98.5

0:00
7:16

Entendu dans

Signé Lévesque

le 1 novembre 2026 08:26

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Martin McGuire
Martin McGuire
Esprit d'équipe du tricolore: «Ils ont bâti quelque chose d'important»
Les Canadiens de Montréal ont poursuivi leur série de victoires samedi soir, en remportant 5-4 un cinquième match d'affilée, face aux Penguins de Pittsburgh. / Christinne Muschi / La Presse canadienne

Les Canadiens de Montréal ont poursuivi leur série de victoires samedi, en remportant 5-4 un cinquième match d'affilée, face aux Penguins de Pittsburgh.

Écoutez le descripteur des matchs des Canadiens pour Cogeco, Martin McGuire, faire le point sur les derniers résultats du tricolore et discuter de son esprit d'équipe, dimanche, au micro de l'animateur Denis Lévesque.

«Ils ont bâti quelque chose d'important auquel tout le monde adhère actuellement. Si tu ajoutes un deuxième centre, il va falloir que la personne qui arrive adhère. Si la personne n'adhère pas, généralement, ce n’est même pas le coach qui s'en occupe, c'est le groupe.»

Martin McGuire

Vous aimerez aussi

«La culture fait toujours partie du succès» -Martin St-Louis
Le hockey des Canadiens
«La culture fait toujours partie du succès» -Martin St-Louis
0:00
24:36
Le Tricolore en quête d'une cinquième victoire face aux Penguins
Le hockey des Canadiens
Le Tricolore en quête d'une cinquième victoire face aux Penguins
0:00
56:03
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
«Ce que j'aime, c'est qu'il nous rattache à la vieille histoire du Québec»
Rattrapage
Place grandissante qu'occupe Éric Duhaime
«Ce que j'aime, c'est qu'il nous rattache à la vieille histoire du Québec»
Cuisine: «J'ai commencé à côté de ma mère, haute comme trois pommes»
Rattrapage
Isabelle Deschamps-Plante à J'en revien pas!
Cuisine: «J'ai commencé à côté de ma mère, haute comme trois pommes»
Quelques évènements culturels à ne pas manquer en novembre
Rattrapage
Cinéma, théâtre, musique, humour, etc.
Quelques évènements culturels à ne pas manquer en novembre
Passe de Evans à Danault: le québécois le remercie avec une bouteille de vin
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Le joueur a marqué son premier but de la saison
Passe de Evans à Danault: le québécois le remercie avec une bouteille de vin
Qu'est-ce que la doctrine Gérin-Lajoie?
Rattrapage
Évoquée par Paul St-Pierre Plamondon
Qu'est-ce que la doctrine Gérin-Lajoie?
«Si Trump ne mange pas sa claque, je vais boycotter les États-Unis»
Rattrapage
Élections de mi-mandat
«Si Trump ne mange pas sa claque, je vais boycotter les États-Unis»
«On ressort de ce film-là et on se dit que c'est troublant» -Stéphane Leclair
Rattrapage
Documentaire américain You Can See Everything
«On ressort de ce film-là et on se dit que c'est troublant» -Stéphane Leclair
Rencontre Canadiens-Penguins: un 800e match dans la LNH pour Phillip Danault
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Actualités sportives
Rencontre Canadiens-Penguins: un 800e match dans la LNH pour Phillip Danault
Xénotransplantation: des organes d'animaux pour sauver des vies humaines
Rattrapage
Face au manque d'organes à transplanter
Xénotransplantation: des organes d'animaux pour sauver des vies humaines
«Pays de merde»: la Norvège répond avec humour aux insultes de Trump
Rattrapage
Chronique voyage
«Pays de merde»: la Norvège répond avec humour aux insultes de Trump
«C'est un film qui fait du bien» -Catherine Beauchamp
Rattrapage
Film Villeneuve: l’ascension d’une légende
«C'est un film qui fait du bien» -Catherine Beauchamp
«Est-ce que certains ont utilisé le nom de Steven Blaney pour se faire élire?
Rattrapage
Actualités des régions
«Est-ce que certains ont utilisé le nom de Steven Blaney pour se faire élire?
5-4 face aux Penguins: les Canadiens poursuivent leur série de victoires
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Actualités sportives
5-4 face aux Penguins: les Canadiens poursuivent leur série de victoires
Défi sans frontières: 730 000 $ récolté pour le réseau de santé en Outaouais
Rattrapage
Expédition de deux semaines au Maroc
Défi sans frontières: 730 000 $ récolté pour le réseau de santé en Outaouais