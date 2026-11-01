Cinquième victoire de suite pour les Canadiens

Les Canadiens de Montréal ont poursuivi leur série de victoires samedi, en remportant 5-4 un cinquième match d'affilée, face aux Penguins de Pittsburgh.
Écoutez le descripteur des matchs des Canadiens pour Cogeco, Martin McGuire, faire le point sur les derniers résultats du tricolore et discuter de son esprit d'équipe, dimanche, au micro de l'animateur Denis Lévesque.
«Ils ont bâti quelque chose d'important auquel tout le monde adhère actuellement. Si tu ajoutes un deuxième centre, il va falloir que la personne qui arrive adhère. Si la personne n'adhère pas, généralement, ce n’est même pas le coach qui s'en occupe, c'est le groupe.»