Cinquième victoire de suite pour les Canadiens

Les Canadiens de Montréal ont poursuivi leur série de victoires samedi, en remportant 5-4 un cinquième match d'affilée, face aux Penguins de Pittsburgh.

Écoutez le descripteur des matchs des Canadiens pour Cogeco, Martin McGuire, faire le point sur les derniers résultats du tricolore et discuter de son esprit d'équipe, dimanche, au micro de l'animateur Denis Lévesque.