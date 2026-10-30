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Panne d'éclairage chez Duceppe

Défaut technique: «La pire chose qu'on peut imaginer un soir de première»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 30 octobre 2026 08:42

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Défaut technique: «La pire chose qu'on peut imaginer un soir de première»
Patrick Lagacé / Cogeco Média

C’est le pire scénario pour une équipe de théâtre: la première médiatique de la pièce Le fantôme dans la machine, mettant en vedette Anne-Élisabeth Bossé, a dû être annulée chez Duceppe après seulement 25 minutes de jeu.

Le codirecteur artistique Jean-Simon Traversy raconte les coulisses de ce «cauchemar», causé par une perte de communication soudaine entre l'ordinateur et la console d'éclairage.

Bien que les comédiens aient été prêts à poursuivre le spectacle en formule réduite, la direction a préféré reporter pour préserver l'intégrité de l'œuvre.

Écoutez Jean-Simon Traversy, codirecteur artistique du Théâtre Jean Duceppe, vendredi au micro de Patrick Lagacé. 

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