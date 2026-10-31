Le hockey des Canadiens

Les Canadiens (8-3-2) sont de retour au Centre Bell samedi soir après un voyage où ils ont signé quatre victoires à l'étranger. Ils affronteront les Penguins de Pittsburgh (5-6-2) qui sont à la recherche d'une sixième victoire cette saison.

Le Tricolore tentera donc de prendre sa revanche après une défaite de 6 à 5 en prolongation lors de sa dernière rencontre face à l'équipe de Sidney Crosby le 3 octobre dernier.

Le Bleu Blanc Rouge a donc gros à jouer et tentera d'aller chercher une cinquième victoire d'affilée.

Écoutez le match entre les Penguins et les Canadiens au Centre Bell, samedi dès 19h avec Martin McGuire et Dany Dubé sur les plateformes de Cogeco Média.

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