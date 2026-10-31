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Le hockey des Canadiens

Le Tricolore en quête d'une cinquième victoire face aux Penguins

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Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 31 octobre 2026 19:15

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
Le Tricolore en quête d'une cinquième victoire face aux Penguins
Le hockey des Canadiens / Cogeco Média

Les Canadiens (8-3-2) sont de retour au Centre Bell samedi soir après un voyage où ils ont signé quatre victoires à l'étranger. Ils affronteront les Penguins de Pittsburgh (5-6-2) qui sont à la recherche d'une sixième victoire cette saison.

Le Tricolore tentera donc de prendre sa revanche après une défaite de 6 à 5 en prolongation lors de sa dernière rencontre face à l'équipe de Sidney Crosby le 3 octobre dernier.

Le Bleu Blanc Rouge a donc gros à jouer et tentera d'aller chercher une cinquième victoire d'affilée. 

Écoutez le match entre les Penguins et les Canadiens au Centre Bell, samedi dès 19h avec Martin McGuire et Dany Dubé sur les plateformes de Cogeco Média.

Autres sujets abordés

  • Jacob Fowler de retour devant le filet;
  • Nick Suzuki de retour à temps pour jouer contre les Maple Leafs; 
  • Retour sur le voyage victorieux du Tricolore; 
  • Phillip Danault prend part à son 800e match dans la LNH;
  • L'annonce du départ de Nikita Kucherov du Lightning de Tampa Bay fait réagir.

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