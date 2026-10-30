Boycottage du souper Canada-UE

Le fameux souper de dignitaires en marge du sommet Canada-Union européenne a finalement eu lieu jeudi à Montréal.

Comme il l'avait promis, le premier ministre québécois Paul St-Pierre Plamondon a boycotté l'événement et décidé d'envoyer son négociateur en chef, Pascal Paradis.

Écoutez le chroniqueur aux affaires internationales Jean-François Lépine en discuter avec Patrick Lagacé vendredi matin.