Boycottage du souper Canada-UE

Le fameux souper de dignitaires en marge du sommet Canada-Union européenne a finalement eu lieu jeudi à Montréal.
Comme il l'avait promis, le premier ministre québécois Paul St-Pierre Plamondon a boycotté l'événement et décidé d'envoyer son négociateur en chef, Pascal Paradis.
Écoutez le chroniqueur aux affaires internationales Jean-François Lépine en discuter avec Patrick Lagacé vendredi matin.
«C'est une erreur de stratégie entièrement mal gérée, à mon avis, de la part du gouvernement du Québec. Une occasion ratée pour le Québec. Quand est-ce que Paul St-Pierre Plamondon pourra avoir des heures de contact ou des minutes importantes aussi intenses avec des personnages les plus importants de l'Union européenne?»