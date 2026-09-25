Les révélations du frère de Diana

Dans le livre Swan Song: Diana, My Sister, le frère de la princesse Diana, Charles Spencer, écorche la famille royale britannique et le roi Charles III.

Il critique ouvertement l'attitude et l'absence d'empathie du roi Charles III lors du décès tragique de sa sœur. Selon ses propos, le monarque aurait donné l'impression de prendre les événements à la légère à l'époque.

Écoutez l'humoriste et grand passionné de la royauté, Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques, vendredi, à Lagacé le matin.

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