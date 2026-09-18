Pour partager ses humeurs, Frédéric Labelle est revenu sur les moments forts et les dérapages cocasses survenus en onde durant la semaine à Lagacé le matin.

Entre la visite controversée d'un député dans un bingo, la promotion du «Sommet de l'abondance» par Guillaume Lemay-Thivierge et les réactions des auditrices à la voix du remplaçant temporaire de Marc Brière, le chroniqueur a réuni une banque d'extraits savoureux.

Il a notamment concocté un montage musical hilarant basé sur les lapsus, onomatopées et confidences alimentaires des collaborateurs.

Écoutez les humeurs de Fred, vendredi à Lagacé le matin.