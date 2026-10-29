Sommet Canada-UE

Montréal est l'hôte du 21e sommet UE-Canada, qui réunit de hauts dirigeants du 29 au 30 octobre, afin d'ouvrir de nouveaux marchés économiques alors que la relation avec les États-Unis demeure tendue.

Écoutez le journaliste Philippe Bonneville, présent sur les lieux de l'événement, faire le point jeudi au micro de l'animateur Gino Chouinard.

Il souligne notamment la réémergence de l'idée de faire du Canada le premier membre associé de l'Union européenne.