Alexandra Stréliski cumule plus de 600 millions d'écoutes dans le monde et elle revendique une carrière internationale.
Et pourtant, elle continue de nous surprendre, comme nous pourrons le découvrir avec le spectacle Entre chiens et louves avec les artistes de la compagnie Le Cercle Roux.
Écoutez Alexandra Stréliski parler de ce spectacle avec des artistes de cirque, dont certains étaient ses amis et colocataires dans sa vingtaine.
Entre chiens et louves mêle acrobates, danseurs et musique classique (Schubert, Beethoven, Vivaldi, Chopin) et originale.
«C'est leur spectacle à eux. Ça adonne que j'ai des anciens colocs qui ont poursuivi leur carrière et leur vie d'artiste en cirque. (Dans l'appartement), c'était vraiment le fun. Honnêtement, j'ai eu une belle vingtaine, avec les quilles (de jonglerie), les jams et les discussions politiques. C'était vraiment une belle jeunesse. Et puis eux, ils ont une belle carrière, un très beau succès en France, surtout. Très européen. Et là, ils voulaient venir à Montréal. Moi, je fais la musique de leur spectacle et puis on s'est dit qu'on allait se mettre ensemble sur scène pour faire cette formule qui est complètement inédite. On l'a fait quelques fois à Paris, mais là, on a dix ou 11 soirs ici, puis on a 15 soirs à Paris.»
Cette dernière évoque sa carrière internationale, ses prix à l’ADISQ, son succès au Festival d’été de Québec, l’impact émotionnel de sa musique sur le public et l’importance de la vulnérabilité et du doute dans sa création artistique.