Alexandra Stréliski cumule plus de 600 millions d'écoutes dans le monde et elle revendique une carrière internationale.

Et pourtant, elle continue de nous surprendre, comme nous pourrons le découvrir avec le spectacle Entre chiens et louves avec les artistes de la compagnie Le Cercle Roux.

Écoutez Alexandra Stréliski parler de ce spectacle avec des artistes de cirque, dont certains étaient ses amis et colocataires dans sa vingtaine.

Entre chiens et louves mêle acrobates, danseurs et musique classique (Schubert, Beethoven, Vivaldi, Chopin) et originale.