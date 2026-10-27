99 arrêts sur 101 tirs en trois matchs

Les Canadiens de Montréal ont vaincu les Blues 2-0, mardi, à St.Louis, grâce à l'exceptionnelle performance du gardien Jacob Fowler, qui a stoppé les 46 rondelles dirigées vers lui.
Écoutez l'analyse de Dany Dubé de la victoire des Canadiens en compagnie de Jérémie Rainville à Bonsoir les sportifs.
L'analyste de Cogeco Média admet qu'il est impressionné par les performances et l'attitude du jeune gardien.
«C'est incroyable! Il a un aplomb hors du commun. Ce soir, il a donné plus de retours de lancers qu'à l'habitude, parce qu'on a surchargé (le devant de son filet) plus qu'à l'habitude. Et plus ça va aller, plus ça va être comme ça. Il est tellement bon».
«Ce n'est pas un gros gardien. Ça fait qu'on va essayer de le déstabiliser. Ce qui m'impressionne, c'est son calme. Comment il gère ces situations. Il ne semble pas dérangé par la présence de l'adversaire devant lui. Puis, si moindrement, on lui donne la chance, il contrôle tout. Il bloque les rondelles, dans la bedaine, avec sa mitaine.»