 Aller au contenu
99 arrêts sur 101 tirs en trois matchs

Jacob Fowler: «Un aplomb hors du commun» -Dany Dubé

par 98.5 Sports

0:00
7:21

Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 27 octobre 2026 23:06

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
Jacob Fowler: «Un aplomb hors du commun» -Dany Dubé
Les joueurs des Canadiens font la queue pour féliciter Jacob Fowler. / AP/Jeff Roberson

Les Canadiens de Montréal ont vaincu les Blues 2-0, mardi, à St.Louis, grâce à l'exceptionnelle performance du gardien Jacob Fowler, qui a stoppé les 46 rondelles dirigées vers lui.

Écoutez l'analyse de Dany Dubé de la victoire des Canadiens en compagnie de Jérémie Rainville à Bonsoir les sportifs.

L'analyste de Cogeco Média admet qu'il est impressionné par les performances et l'attitude du jeune gardien.

«C'est incroyable! Il a un aplomb hors du commun. Ce soir, il a donné plus de retours de lancers qu'à l'habitude, parce qu'on a surchargé (le devant de son filet) plus qu'à l'habitude. Et plus ça va aller, plus ça va être comme ça. Il est tellement bon».

Dany Dubé

«Ce n'est pas un gros gardien. Ça fait qu'on va essayer de le déstabiliser. Ce qui m'impressionne, c'est son calme. Comment il gère ces situations. Il ne semble pas dérangé par la présence de l'adversaire devant lui. Puis, si moindrement, on lui donne la chance, il contrôle tout. Il bloque les rondelles, dans la bedaine, avec sa mitaine.»

Vous aimerez aussi

Jacob Fowler devant le filet face aux Blues
Le Québec maintenant
Jacob Fowler devant le filet face aux Blues
0:00
4:52
«Fowler a été chercher ce match-là pour nous autres» -Martin St-Louis
Le hockey des Canadiens
«Fowler a été chercher ce match-là pour nous autres» -Martin St-Louis
0:00
8:05
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le hockey des Canadiens

Voir tout
«Fowler a été chercher ce match-là pour nous autres» -Martin St-Louis
Rattrapage
Canadiens de Montréal
En troisième période contre les Blues
«Fowler a été chercher ce match-là pour nous autres» -Martin St-Louis
Que se passe-t-il avec Matthew Knies?
Rattrapage
Le commentaire de Dany
Que se passe-t-il avec Matthew Knies?
«On cherche à créer l'événement» -Dany Dubé
Rattrapage
Les matchs de la LNH en Europe
«On cherche à créer l'événement» -Dany Dubé
«Fowler a le calme de Carey» -Phillip Danault
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Jacob Fowler encore devant le filet
«Fowler a le calme de Carey» -Phillip Danault
Jacob Fowler fumant dans la victoire face aux Jets
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Classique Héritage
Jacob Fowler fumant dans la victoire face aux Jets
Le sommaire du match Canadiens-Jets
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Victoire de 2 à 1
Le sommaire du match Canadiens-Jets
«C'est un autre test qu'on a bien réussi» -Mike Matheson
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Victoire de 2 à 1 contre les Jets
«C'est un autre test qu'on a bien réussi» -Mike Matheson
Patinoires réfrigérées: la solution pour relancer le hockey au Québec ?
Rattrapage
Le commentaire de Dany
Patinoires réfrigérées: la solution pour relancer le hockey au Québec ?
Entrevue avec David Desharnais et David Savard
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Le hockey des Canadiens
Entrevue avec David Desharnais et David Savard
Classique Héritage: «On ramène le sport à ses racines» -Gary Bettman
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Le hockey des Canadiens
Classique Héritage: «On ramène le sport à ses racines» -Gary Bettman
«Faire les choses simples, c'est ça qui t'aide à gagner» -Martin St-Louis
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Canadiens 4 - Blackhawks 1
«Faire les choses simples, c'est ça qui t'aide à gagner» -Martin St-Louis
Le sommaire du match Canadiens-Blackhawks
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Montréal 4 - Chicago 1
Le sommaire du match Canadiens-Blackhawks
«Jake Evans pense d'abord au logo sur le chandail plutôt qu'au nom dans son dos»
Rattrapage
Un leader incontesté
«Jake Evans pense d'abord au logo sur le chandail plutôt qu'au nom dans son dos»
«L'échange de Connor Hellebuyck a été géré d'une main de maître par les Jets»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Il passe aux Devils du New Jersey
«L'échange de Connor Hellebuyck a été géré d'une main de maître par les Jets»