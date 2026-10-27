99 arrêts sur 101 tirs en trois matchs

Les Canadiens de Montréal ont vaincu les Blues 2-0, mardi, à St.Louis, grâce à l'exceptionnelle performance du gardien Jacob Fowler, qui a stoppé les 46 rondelles dirigées vers lui.

Écoutez l'analyse de Dany Dubé de la victoire des Canadiens en compagnie de Jérémie Rainville à Bonsoir les sportifs.

L'analyste de Cogeco Média admet qu'il est impressionné par les performances et l'attitude du jeune gardien.