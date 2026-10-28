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Fiche de 6-1 cette saison

«Fowler, c'est le gardien but le plus hot de toute la Ligue nationale»

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 28 octobre 2026 20:24

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Tony Marinaro
Tony Marinaro
«Fowler, c'est le gardien but le plus hot de toute la Ligue nationale»
En zone offensive avec Tony Marinaro / Cogeco Média

Bon, Jacob Fowler? En feu, littéralement. Et c'est pas mal ce que pense Tony Marinaro, lui aussi.

Écoutez Tony Marinaro au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Un sondage maison a déterminé que plus de 78 % des auditeurs des Amateurs de sports estiment que les Canadiens prennent une bonne décision d'envoyer Jakub Dobes face aux Stars de Dallas, jeudi soir.

«On ne sait pas si les Canadiens gagneraient le match (jeudi) avec Fowler. Ce qu'on sait en ce moment, c'est que Jacob Fowler, c'est le gardien de but le plus hot de toute la Ligue nationale. Il a gagné ses six derniers matchs, puis trois de ses six matchs sont survenus dans les derniers cinq jours»

Tony Marinaro

«Depuis cinq jours, il y a les statistiques les plus débiles que j'ai vu depuis fort longtemps pour un gardien de but. Puis, pour lui, ça a l'air facile, même si le défi est grandiose, parce que les Canadiens jouent sans leur premier joueur de centre et peut-être leur ailier le plus talentueux, ou peut-être le deuxième le plus talentueux.»

Marinaro note toutefois que les joueurs du Tricolore ne sont fait dominer lors des dernières rencontres et qu'ils doivent leur salut à leur jeune gardien.

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