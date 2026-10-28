Fiche de 6-1 cette saison

Bon, Jacob Fowler? En feu, littéralement. Et c'est pas mal ce que pense Tony Marinaro, lui aussi.

Écoutez Tony Marinaro au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Un sondage maison a déterminé que plus de 78 % des auditeurs des Amateurs de sports estiment que les Canadiens prennent une bonne décision d'envoyer Jakub Dobes face aux Stars de Dallas, jeudi soir.